В Атырау третьи сутки ищут утонувших братьев

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В Атырау третьи сутки ищут двух братьев, предположительно утонувших в реке Урал в районе микрорайона Геолог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

13 июня подростки купались в неустановленном для купаний месте. По предварительным данным, дети являлись друг другу двоюродными братьями. Одному из них 15 лет, второму —16 лет. Всё произошло на глазах у их младшего 14-летнего брата.

В поисковых работах участвуют 10 спасателей, четыре лодки, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.