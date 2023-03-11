В Атырау спасли провалившуюся под лёд женщину

Фото: ДЧС Атырауской области

Жительница Атырау хотела сократить путь к дому, поэтому решила перейти на другой берег по льду. Однако лед внезапно треснул и женщина провалилась под лёд и чуть не утонула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В результате оперативных действий спасателей гражданка 1979 г. р. была спасена. Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и доставили ее в областную больницу. В аварийно-спасательных работах были задействованы пяткеро сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области", — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что это уже второй случай за сутки по спасению провалившегося под лёд человека.

Также спасателям пришлось вызволять собаку из ледяной воды.