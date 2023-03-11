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ДЧС СКО Сегодня, 12:45
228
Сегодня, 12:45
228
Фото: ДЧС СКО

Провалившуюся под лёд собаку спасли в Петропавловске

Волонтеры в СКО открыли сбор на лечение собаки, которую сотрудники МЧС спасли из ледяной воды Ишима, передаёт BaigeNews.kz

Животное с сильным переохлаждением в ветеринарную клинику доставили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.

"Днём 10 марта на телефон 112 поступил звонок от рыбака, который сообщил,что в Ишиме беспомощно барахтается в полынье собака, безуспешно пытаясь выбраться на лёд. Её силы на исходе, необходима помощь. Через минуту из расположения специализированной пожарной части № 2 Петропавловска выехала "Газель" с командой Айбола Отарбаева. На месте с обрывистого берега увидели собаку. Она отчаянно пыталась выбраться на кромку льда. По словам спасателей, видно было, что дворняга находилась в воде довольно долго, силы покидали её", — рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.

Самат Ахметжанов спустился в ледяную воду, коллеги страховали его при помощи верёвки. Увидев человека, пёс из последних сил поплыл навстречу.

 
 
 
 
 
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Публикация от Приют г.Петропавловск (@priyut_isakova)

"Газель" доехала до приюта Андрея Исакова, где собаку передали в руки ветврачей, оказавших ей необходимую помощь.

"Состояние крайне тяжелое, явное переохлаждение, скорее всего наглотался воды. Собака нуждается в срочном лечении и восстановлении. Открываем сбор на лечение и содержание этого пёсика", — сообщили в ветклинике.

Видео: ДЧС СКО
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#спасение #собака #СКО #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
228
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