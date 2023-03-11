Провалившуюся под лёд собаку спасли в Петропавловске

Фото: ДЧС СКО

Волонтеры в СКО открыли сбор на лечение собаки, которую сотрудники МЧС спасли из ледяной воды Ишима, передаёт BaigeNews.kz

Животное с сильным переохлаждением в ветеринарную клинику доставили сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО.

"Днём 10 марта на телефон 112 поступил звонок от рыбака, который сообщил,что в Ишиме беспомощно барахтается в полынье собака, безуспешно пытаясь выбраться на лёд. Её силы на исходе, необходима помощь. Через минуту из расположения специализированной пожарной части № 2 Петропавловска выехала "Газель" с командой Айбола Отарбаева. На месте с обрывистого берега увидели собаку. Она отчаянно пыталась выбраться на кромку льда. По словам спасателей, видно было, что дворняга находилась в воде довольно долго, силы покидали её", — рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.

Самат Ахметжанов спустился в ледяную воду, коллеги страховали его при помощи верёвки. Увидев человека, пёс из последних сил поплыл навстречу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Приют г.Петропавловск (@priyut_isakova)

"Газель" доехала до приюта Андрея Исакова, где собаку передали в руки ветврачей, оказавших ей необходимую помощь.