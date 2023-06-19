В Атырау около 10 пригородных сел остались без электричества

Фото: AtyrauPress

В настоящее время сотрудники городской электросети устраняют последствия сильного дождя с ветром, в результате которого около 10 населенных пунктов остались без света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

18 июня, в Атырау из-за сильного ветра с дождем сорвало крыши на некоторых объектах, в результате были повреждены высоковольтные линии. В итоге без света остались села Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, микрорайоны Мирас, Жулдыз-1,2,3.

"В настоящее время специалисты городской электросети работают над устранением возникших неисправностей. Для этого задействовано 8 ед. спецтехники, 5 специализированных бригад", - сообщили коммунальщики.

Коммунальщики приносят свои извинения за временные неудобства и заверяют, что вскоре возобновится подача освещения во всех жилых домах и объектах юрлиц.