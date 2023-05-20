В Астане временно изменят некоторые автобусные маршруты

Фото: gov.kz

21 мая в столице состоится полумарафон Astana Half 2023. На время мероприятия будут перекрыты некоторые улицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "City Transportation Systems".

21 мая временно будут изменены схемы движения городских и пригородных маршрутов №№ 3, 4, 4А, 10, 12, 14, 15, 15А, 18, 21, 26, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 60, 70, 302, 303, 308, 309, 314, 320, 323.

С изменённой схемой движения маршрутов можно ознакомиться в соцсетях компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

Также сообщается, что до завершения ремонтных работ в Астане временно изменены схемы движения маршрутов №№6, 26, 36, 1А, 17, 18, 37, 71, 81.

Жителям столицы порекомендовали заранее планировать свои маршруты.

Напомним, планируется, что в Astana Half 2023 примет участие две тысячи бегунов от 16 до 75 лет из Великобритании, США, Польши, России, Украины и более 30 городов Казахстана.