В Астане в ценовом сговоре подозревают молочных производителей

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Двух крупных производителей реализуемой в Астане молочной продукции подозревают в ценовом сговоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антимонопольный департамент столицы.

Указывается, что проведён анализ оптовой реализации молочных продуктов: молоко, кефир, творог, масло сливочное несолёное в границах Астаны.

"У субъектов рынка ТОО "Агрофирма "Родина" и КТ "Зенченко и К" установлено одновременное повышение цен при реализации молочной продукции в марте 2020 года и в апреле 2022 года. Таким образом, департаментом усмотрены признаки антиконкурентных согласованных действий в части установления и (или) поддержания цен предусмотренные статьёй 170 Предпринимательского кодекса. У указанных субъектов рынка были установлены идентичные цены на социально-значимые продовольственные товары, в том числе на все молочные продукты", - сообщили в ведомстве.

Данные материалы направлены в территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции РК для вынесения уведомлений по молоку, кефиру и творогу (по месту регистрации субъектов) в СКО и Акмолинскую области.

Территориальными департаментами в адрес субъектов вынесены уведомления со сроком исполнения 30 дней (14-15 января 2023 года). Антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования, если субъектом рынка не прекращены действия (бездействие), указанные в уведомлении, в сроки, установленные пунктом 2-1 настоящей статьи.

Кроме того, в рамках анализа у более 10 оптовых реализаторов рынка установлены факты превышения предельной надбавки 15% на СЗПТ. Материалы для принятия мер соответствующего реагирования направлены в акимат Астаны.