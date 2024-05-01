В Астане в честь праздника раздавали прохожим баурсаки

В честь празднования Дня единства народа Казахстана столичным жителям раздавали баурсаки и сладости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Управление по вопросам молодежной политики города Астаны совместно с Молодежным ресурсным центром "Астана жастары" организовали акцию "Баурсак объединяет" в праздник единства и согласия.

"В этот солнечный день волонтеры поздравили астанчан и гостей города с праздником и подарили им национальное казахское угощение. Так, в местах массового скопления людей и на остановках столичным жителям раздали баурсаки и сладости", ― сказал сотрудник управления по вопросам молодежной политики Астаны Дамир Айтымов.

Один из волонтеров, Давид Шарипов, постоянно занимается добрыми делами. Он также принимал активное участие в этом мероприятии.

"Поздравляю казахстанцев с этим праздником единства и согласия. Сегодня мы намерены призвать наш народ к единству и укрепить чувство любви к Родине, вручая наше национальное блюдо ― бауырсаки", ― сказал волонтер.

Жители столицы также выразили признательность за праздничное угощение и высказали добрые пожелания.

Напомним, в столице реализуется акция "Марафон добрых дел". Главная цель акции ― предоставить волонтерам и всем жителям возможность посильно помогать социально незащищенным категориям населения, пожилым людям, пенсионерам, нуждающимся.