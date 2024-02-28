В Астане состоялось ежегодное благотворительное мероприятие "Мың алғыс"

Встреча друзей через полвека, казахстанцы, получившие второй шанс на жизнь благодаря донорским органам, и дети, нашедшие биологических матерей... И это ещё не все удивительные, но реальные истории, герои которых собрались в Астане на благотворительном мероприятии "Мың алғыс", передаёт BaigeNews.kz.

"Қазақ радиосы" телерадиокорпорации "Казахстан" провело ежегодное благотворительное мероприятие, посвящённое Дню благодарности, который отмечается в Казахстане 1 марта.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, депутаты cената и мажилиса, руководители госорганов и представители интеллигенции.

В этом году проект "Мың алғыс" проводится в седьмой раз. За прошедшее время в рамках инициативы 25 семей обрели собственное жильё, порядка 350 человек с различными заболеваниями получили медицинскую помощь.

Один из главных героев 2024 года – Жанибек Савельев приехал в Казахстан из Бельгии, чтобы найти биологическую мать. 19 лет назад он был усыновлён. В декабре прошлого года Жанибек стал гостем программы "Бармысың, бауырым?" в эфире "Қазақ радиосы". Его история помогла найти родителей четырёх детей, родившихся в 2001 и 2002 годах в Аркалыке. И хотя поиски матери Жанибека ещё продолжаются, эти истории вселяют в него надежду.

"Я не думал, что поиски моей родной матери будут сложными. Когда я приехал в Казахстан, я планировал в скорейшем времени найти свою маму и встретиться с ней. Я очень рад, что благодаря моим поискам, помимо меня, были найдены родные матери 4 детей. Это мотивирует меня, и я не перестану искать свою биологическую мать. Пользуясь моментом я хочу искренне поблагодарить народ Казахстана, мой родной народ за то, что они со мной!" - отметил Жанибек Савельев.

Яша Кошалиоглы – представитель турецкого культурного сообщества, ветеран труда. Его предки депортированы в Казахстан в 1930-х годах. Сегодня он тоже принял участие в мероприятии "Мың алғыс" и 52 лет спустя встретился с другом детства. Султан Ахмадов – армейский товарищ Яши Кошалиоглы специально прибыл из Грозного (Россия). Яша Кошалиоглы вошёл в число 150 человек, которые нашли своих близких благодаря радиопрограмме "Бармысың, бауырым?".

Светлана Каипова и Данияр Байбулаев из Алматы. Они живут с донорскими органами от одного человека. Врач-трансплантолог Национального научного онкологического центра в Астане Мэлс Асыкбаев отметил, что сейчас в стране около 4 тысяч пациентов находятся в очереди на трансплантацию. Более 90 процентов нуждаются в почках.

"Чтобы этот показатель снизился, отношение к трупной трансплантации должно быть положительным. После регистрации смерти мозга, при наличии расписки умершего на донорство, с разрешения родственников, орган отдаётся нуждающимся пациентам", - говорит трансплантолог.

Благодаря проекту "Мың алғыс" девятилетний Альарназ прошёл 4 курса лечения за рубежом и полную ремиссию.

Также в мероприятии приняли участие семья Жетесовых из Актобе, усыновившая 25 детей, и Галымбек Утешев, спасший человека при пожаре в жилом доме в Астане.

Цель проекта – протянуть руку помощи нуждающимся, привлечь внимание общественности к решению их проблем, популяризовать через конкретные реальные истории о милосердии и сопереживании, а также выразить благодарность.

Телевизионную версию праздничного мероприятия можно посмотреть на телеканале Qazaqstan 1 марта в 15:15.