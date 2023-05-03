Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор

Фото: 365info.kz

В Астане суд вынес приговор обвиняемым по делу о хищениях при строительстве легкорельсового транспорта (LRT), передает BaigeNews.kz. По делу проходили девять фигурантов, среди которых двое сбежали из Казахстана. Их судили заочно. Это бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и экс-руководитель ТОО "LRT" Талгат Ардан.

Султанбекова суд признал виновным по статьям 28 (часть 3) 189 (часть 4, пункт 2) УК РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере") и назначил ему семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание он должен в колонии средней безопасности.

Однако бывший чиновник находится в бегах.

К слову, по статье 235 (часть 3) УК "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней" вину Султанбекова не смогли доказать.

Талгата Ардана оправдали по статье 262, часть 3, УК РК ("Создание и руководство организованной группой"), но признали виновным в хищении средств - статья 189, часть 4, пункт 2 УК РК.

Кроме того, судья зачитала приговор еще семерым подсудимым.

По семь лет колонии получили:

Экс-руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов;

Бывший депутат столичного маслихата Жанат Нурпиисов. Его также лишили орденов "Курмет" и "Парасат";

Представитель подрядчика Улугбек Ачилов;

Представитель подрядчика Даурен Абдыхамитов. Его также лишили имущества, добытого преступным путём. Кроме того, суд постановил взыскать с него 15 миллионов тенге.

Семь лет условно получили:

Экс-председатель правления АО "Astana Innovations" Талгат Ашим.

Представитель подрядчика Тимур Касабаев;

Представитель подрядчика Дулат Мусенов;

Ранее по уголовному делу в мае 2021 года уже выносили приговор в отношении семи человек. Однако осенью 2022 года суд отменил решение и вернул дело на дорасследование в прокуратуру.