  • 12 Июля, 02:11
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов
Instagram / zhaloby.astana Сегодня, 01:10
220
Сегодня, 01:10
220
Фото: Instagram / zhaloby.astana

В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов

В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки в районе Нура по улице Мухамедханова, передаёт BaigeNews.kz

Свалку из строительных и твёрдых бытовых отходов в районе ЖК "Altyn Dala" 22 мая обнаружили в ходе мониторинга сотрудники столичного департамента экологии. 

"По вопросам стихийных свалок в районе Малого Талдыколя департаментом неоднократно проводились выезды. Департаментом направлены письма в районный акимат для обеспечения ликвидации стихийных свалок, а также в управление полиции для установления виновных лиц и привлечения к ответственности", — сообщили в ведомстве. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:10
220
Поделитесь:
Наверх