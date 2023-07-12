В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки близ жилых домов

Фото: Instagram / zhaloby.astana

В Астане ищут виновных в организации стихийной свалки в районе Нура по улице Мухамедханова, передаёт BaigeNews.kz.

Свалку из строительных и твёрдых бытовых отходов в районе ЖК "Altyn Dala" 22 мая обнаружили в ходе мониторинга сотрудники столичного департамента экологии.

"По вопросам стихийных свалок в районе Малого Талдыколя департаментом неоднократно проводились выезды. Департаментом направлены письма в районный акимат для обеспечения ликвидации стихийных свалок, а также в управление полиции для установления виновных лиц и привлечения к ответственности", — сообщили в ведомстве.