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В Астане демонтировали 6,5 тысячи несоответствующих рекламных вывесок

Вчера, 05:39
АВТОР
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акимат Астаны Вчера, 05:39
Вчера, 05:39
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Фото: акимат Астаны

Свыше 6,5 тысячи несоответствующих рекламных вывесок демонтировали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
 
Указывается, что сотрудники районных акиматов регулярно выезжают и проводят разъяснительную беседу с организациями и предпринимателями города о необходимости соблюдения требований к оформлению фасадов зданий и прочего городского имущества.

"С начала 2023 года во всех пяти районах столицы с фасадов зданий, домов и прочих построек демонтировали почти 6,5 тысячи рекламных билбордов, вывесок, рекламы на колёсах, которые не соответствовали дизайн-коду города", - сообщается в пресс-релизе.

В январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

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