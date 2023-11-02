В Астане демонтировали 6,5 тысячи несоответствующих рекламных вывесок

Свыше 6,5 тысячи несоответствующих рекламных вывесок демонтировали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.



Указывается, что сотрудники районных акиматов регулярно выезжают и проводят разъяснительную беседу с организациями и предпринимателями города о необходимости соблюдения требований к оформлению фасадов зданий и прочего городского имущества.

"С начала 2023 года во всех пяти районах столицы с фасадов зданий, домов и прочих построек демонтировали почти 6,5 тысячи рекламных билбордов, вывесок, рекламы на колёсах, которые не соответствовали дизайн-коду города", - сообщается в пресс-релизе.

В январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.