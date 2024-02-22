В Астане будут по-новому находить нарушителей на дорогах
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На дорогах Астаны начали патрулировать 5 экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом "Ekin Patrol G 2″, который позволит обеспечить безопасность дорожного движения в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По информации Департамента полиции города Астаны, комплекс имеет уникальную возможность зафиксировать нарушения скоростного режима автомобилей, движущихся в противоположных и в одном направлении.
Также через "Ekin Patrol G 2″ возможно панорамное наблюдение с обзором сторон 360 градусов, который позволит распознать находящиеся в розыске транспортные средства. В Департаменте полиции отмечают, что эта функция способствует оперативному реагированию на задержание таких автомобилей.
"За счет мобильности и многофункциональности комплекса будут зафиксированы нарушения скоростного режима на участках улиц без стационарных камер регистрации нарушений. В целом внедряемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности дорожного движения и контролировать обеспечение общественного порядка", - говорится в сообщении ведомства.
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