В Алматы задержанный покончил с собой в полицейской машине

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Подозреваемый в хищении автомобиля покончил с собой в полицейской машине после своего задержания. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, погибший был пьян, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по факту смерти гражданина И. 1980 года рождения, задержанного по подозрению в совершении открытого хищения автомашины Toyota у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование. Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Актобе повесился подозреваемый в убийстве жены и пасынка.