Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе

Фото: radio1.news

23-летний житель Актобе, которого подозревали в жестоком двойном убийстве, покончил с собой в туалете следственного изолятора, передаёт BaigeNews.kz

29 марта, в Актобе в одной из квартир жилого дома были обнаружены два трупа: матери и её сына-подростка. Дома в момент трагедии была также 13-летняя дочь, которая выжила. Она же и вызвала полицию. Девочку госпитализировали в реанимацию с тяжелейшими ранами.

По подозрению в убийстве был задержан 23-летний местный житель, который во всём признался.

"Следственно-арестованный был обнаружен ночью сотрудниками учреждения. Дежурной сменой незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшей на место бригадой скорой помощи констатирована смерть подследственного. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в ЕРДР, начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства)", - сообщили Комитете уголовно-исполнительной системы.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.