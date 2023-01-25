В Алматы высадят 2,5 миллиона новых деревьев по генплану

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В Алматы начались общественные обсуждения генерального плана города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщила заместитель генерального директора НИИ "Алматыгенплан" Айнур Сарбаева, в документе уделено большое внимание рекреационным территориям пригорода. Активная работа по озеленению позволит вернуть южной столице звание "города-сада", о котором говорил глава государства во время визита в Алматы в ноябре 2022 года. А в самом городе высадят порядка 2,5 миллиона новых деревьев до 2030 года.

Для устойчивого сохранения экологического баланса будет создан устойчивый "экологический" каркас города. Он объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В него войдут новые рекреационные зоны и "озеленённый" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию города.

Для улучшения проветриваемости и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере решения о дальнейшей застройке Алматы будут принимать с учётом розы ветров. Это позволит исключить риски нарушения воздушной циркуляции. Также будет внесены коррективы в генеральный план застройки с учётом ветрового режима.

"Существующий зелёный фонд города (около 26 тысяч гектаров) в среднем в год собирает до 1,3 миллиона тонн пыли, производит до 16 тысяч тонн кислорода. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зелёного фонда. Операторами (предприятиями-природопользователями) в рамках норм Экологического кодекса будут внедряться новые технологии, в том числе современные пылегазоочистные установки. При условии недостижимости установленных санитарно-гигиенических норм будет осуществлена передислокация предприятий в Индустриальную зону или в другие районы Алматинской агломерации (с соблюдением установленных размеров санитарно-защитных зон)", — сообщила Сарбаева.

Для защиты недопущения чрезмерной рекреационной нагрузки особо охраняемых природных территорий в них будет разрешён въезд только на экологически чистых видах транспорта. Кроме того, выдаваться разрешения на капитальное строительство объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, там не будут.

В новом плане застройки города также предусмотрены: