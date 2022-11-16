Глава государства предложить запретить вырубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений

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На встрече с общественностью Алматы Касым-Жомарт Токаев сказал, что предстоит усилить экологическое воспитание и привить подрастающему поколению бережное отношение к зеленым насаждениям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"В некоторых странах, в частности, в Турции действуют законы, категорически запрещающие рубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений. Полагаю, мы должны воспользоваться полезным зарубежным опытом", - сообщил президент.

Он отметил, что Алматы всегда славилась своей зеленью. Но в последние годы ее репутация как зеленого города померкла.

"Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка четырех миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении. До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Это достаточно большой объем. Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города", - отметил глава государства.

В Алматы насчитывается 136 парков. По словам Токаева, идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству.

"Это не может не радовать. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом. Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый "экологический каркас", в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса", - сказал Токаев.

Он отметил, что вопросы экологии всегда находятся в фокусе внимания президента. По словам главы государства, алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.

"Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей "розу ветров" и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями, отметил он. По его словам, перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов.

"Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", - сказал президент.

Он поручил в рамках работы по обновлению Генерального плана Алматы принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков. Токаев объснил, что эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан.