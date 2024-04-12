В Алматы готовятся к сильному дождю
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12 апреля с 05.00 до 08.00 в Алматы ожидается выпадение сильного дождя с высотой осадков до 15 мм, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
Во время дождя задействуют 52 мобильные бригады коммунальных служб,
По прогнозу РГП "Казгидромет", дождь продлится до обеда. Для предупреждения и ликвидации подтоплений планируется выход 433 ед. техники, 18 мотопомп и 830 дорожных рабочих.
Для беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям будет задействовано 52 оперативные мобильные бригады.
"В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Во избежание подтоплений убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898″, — отмечается в сообщении.
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