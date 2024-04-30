В Актюбинской области пик паводков пройден - ДЧС

В Актюбинской области пик паводков пройден, на трёх крупных водохранилищах продолжается круглосуточное дежурство, сообщили представители ДЧС региона на общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз!", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В шести районах и самом Актобе действует режим ЧС местного масштаба. Там, где вода отступила, полным ходом идут восстановительные работы.

"На территории Актюбинской области ситуация стабилизировалась, за исключением Иргизского района, где по реке Торгай из Костанайской области идёт движение воды. Сейчас в зоне подтопления оказались населённые пункты Мамыр, Мура, Бельшер. Там ведутся работы по берегоукреплению и дежурство", - сообщил начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко.

Введённое в эксплуатацию в 1967 году Саздинское водохранилище сегодня заполнено на 100%.

"Водохранилище вмещает в себя 7,5 миллиона кубометров воды. Сегодня оно заполнено. На данный момент ситуация стабильная. Всё находится под нашим контролем", - сказал начальник Саздинского водохранилища Нурхат Абдиев.

На 97% заполнено Каргалинское водохранилище, на 98% - Актюбинское.

Всего по области имеется 11 водохранилищ, из них три республиканских, одно в коммунальной собственности и остальные в частной. В регионе планируют построить четыре новых водохранилища. По словам специалистов, это позволит увеличить запасы поверхностных вод и площади орошаемых земель.

Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.