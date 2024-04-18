В акции "Таза Казахстан" приняли участие больше 20 тысяч человек в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске продолжается акция "Таза Казахстан". Проведя уборку основных дорог и магистралей города, коммунальщики областного центра запустили графики регулярной мойки асфальтового покрытия. Параллельно началась санитарная обрезка крон деревьев вдоль магистралей и кабельных линий, передаёт BaigeNews.kz.

Для экоактивистов и жителей неделя проходит под девизом "Киелі мекен". В эти дни особое внимание уделяется памятным и историческим местам города.

Волонтеры вызвались очистить территории вокруг Монумента Независимости, памятника Кабанбай батыру, перевала Чечек и этнографического парка.

Работники Ульбинского металлургического завода очистили скверы вокруг памятников В.Потанину и Е.Славскому, а сотрудники музейной отрасли Усть-Каменогорска помогли привести в порядок парк имени Жамбыла, основанный более ста лет назад.

Активно присоединяются к акции и предприниматели. Коллективы производств выходят на уборки прилегающих территорий. Генеральную уборку входных групп провели и владельцы заведений на устькаменогорском Арбате.

В целом по последним данным в городе уже прошли субботники в более, чем в 600 дворах. Совместными усилиями удалось собрать и вывести больше 7 тысяч тонн мусора.

Только в Усть-Каменогорске в экологической акции "Таза Казахстан" приняли участие больше 20 тысяч человек.