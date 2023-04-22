В Актобе в пожаре погибли дети

В Актобе при пожаре в частном доме погибли двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Пожар, как рассказали в ДЧС, произошел 21 апреля.

"Сообщение об этом поступило в 04-08. Горел дом на ул. Жангильдина в старой части города. На место выехали 16 человек на 3 пожарных машинах. В доме горели кухня и прихожая. После тушения огня на месте нашли тела двух детей, мальчика 2013 года рождения и девочки 2019. 69-летняя женщина в реанимации", - сообщили в ДЧС региона.