В Актобе скончалась вторая девочка из джипа, которым управлял девятиклассник

Фото: МВД РК

В Актобе скончалась ещё одна пассажирка автомашины Toyota Land Cruiser, которая была под управлением девятиклассника и попала в ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла в Шалкаре Актюбинской области вечером 4 марта. Ученик девятого класса сел за руль Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и внедорожник опрокинулся. В результате один ребёнок погиб на месте, четверых с травмами доставили в районную больницу. Все они учащиеся девятого класса школы города Шалкар.

Как выяснилось, пострадавшая 16-летняя девочка находилась в крайне тяжёлом состоянии. У неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отёк головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Школьница находилась в коме и 5 марта в 18.30 девочка скончалась, сообщили в акимате Актюбинской области.

Двух 15-летних мальчиков транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного перелом нижнего конца бедренной кости, у другого множественные переломы голени. Они находятся под наблюдением врачей областного центра. Ещё один пострадавший, их сверстник, отпущен на амбулаторное лечение, у него ушиб и ссадины конечностей.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что автомашину девятиклассник взял без спроса у брата. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).