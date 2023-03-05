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  • Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:57
108
Сегодня, 13:57
108
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло на четвёртом километре трассы Шалкар — Базой в Актюбинской области. В авто находились пятеро подростков, за рулём внедорожника также был несовершеннолетний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария случилась 4 марта, примерно в 20:55.  

"Несовершеннолетний, находясь за рулём Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Установлено, что машину брата подросток взял без спроса. Начато досудебное расследование по часть 3 статьи 345 УК РК.  Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу", — сообщили в полиции.

Полицейские просят казахстанце не давать детям управлять автотранспортом.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #смертельное ДТП #подросток #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:57
108
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