Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Смертельное ДТП произошло на четвёртом километре трассы Шалкар — Базой в Актюбинской области. В авто находились пятеро подростков, за рулём внедорожника также был несовершеннолетний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария случилась 4 марта, примерно в 20:55.

"Несовершеннолетний, находясь за рулём Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Установлено, что машину брата подросток взял без спроса. Начато досудебное расследование по часть 3 статьи 345 УК РК. Одна несовершеннолетняя погибла на месте, четверо других с травмами доставлены в больницу", — сообщили в полиции.

Полицейские просят казахстанце не давать детям управлять автотранспортом.