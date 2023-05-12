В Актау запустили крупный газопровод высокого давления

Фото: пресс-службы АО «НК «QazaqGaz»

Подземный газопровод высокого давления протяжённостью 60 километров построен АО "КазТрансГаз Аймак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "QazaqGaz". Он соединил село Курык с местностью Сарша и курортной зоной в пригороде Актау.

Новая магистраль позволит Актау увеличить дополнительные объёмы газа.

Как отметили в компании, газификация приморских зон поможет развитию их курортного потенциала и обеспечит круглогодичную работу, что особенно важно с учётом постоянно растущего турпотока в Мангистаускую область.

К новому газопроводу подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые ещё планируется построить.

Фото пресс-службы АО "НК "QazaqGaz"

Ожидается, что газификация позволит решить и проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объёмов газа должен стать новый опреснительный завод. Его строительство уже запланировано. Завод будет потреблять до 21 тысячи кубометров газа в час. А мощность опреснительного завода составит до 50 кубометров в час. Это значит, что местные жители получат дополнительно 1,2 миллиона литров питьевой воды ежесуточно.

Отмечено также, что газификация также даст толчок развитию в регионе сельского хозяйства. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо.

Потребности сельхозпроизводителей в газе уже заложены в пропускную способность газопровода, который запускают сегодня. Например, крестьянские хозяйства и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат дополнительно до 36,5 тысячи кубометров газа в час.

Отметим, что в 2022 году было построено 85 километров газопроводов и одна автоматическая газораспределительная станция с пропускной способностью 80 тысяч кубометров в час.