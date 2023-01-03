В Актау установят блочно-модульные котельные

Фото: акимат Мангистауской области

В Актау будут установлены блочно-модульные котельные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

2 января глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных. Акимат области профинансировал приобретение и установку девяти блочно-модульных котельных мощностью 39 Гкал/час (45 МВт).

"Уже несколько лет в городе ощущается нехватка теплоэнергии, которая подаётся с "МАЭК-Казатомпром". То есть мощности недостаточно, поэтому, чтобы как-то решить эту проблему, мы решили приобрести модульные котельные мощностью по 5 мегаватт и установить там, где именно ощущается нехватка тепла. В прошлом году было приобретено пять единиц", - отметил главный инженер ГКП "Каспий жылу Су арнасы" Аскар Дузмагамбетов.

В первую очередь будут установлены пять блочно-модульных котельных в четырёх микрорайонах (13, 15, 28а и 33). На сегодняшний день две котельные уже запущены, по остальным проводятся работы по установке комплектующих запчастей.

Во второй очереди будут установлены четыре блочно-модульные котельные в трёх микрорайонах (19, 19а и 32а).

Также 27 декабря завершены работы по модернизации существующей котельной в 17-м микрорайоне с вводом дополнительной мощности на 20,6 Гкал/час (24 МВт). После подводки газопровода котельная будет запущена.

В результате установки котельных бесперебойной и качественной подачей тепла будут обеспечены около 50 многоквартирных жилых домов.