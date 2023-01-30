В Актау развернули операцию по спасению кошки

Фото: wday.ru

Сегодня утром в ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что на подоконнике на третьем этаже дома в Актау застряла кошка, передаёт BaigeNews.kz.

Прибывшие на место спасатели добрались через железную конструкцию и благополучно спасли кошку.