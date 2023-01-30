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wday.ru Сегодня, 17:26
250
Сегодня, 17:26
250
Фото: wday.ru

В Актау развернули операцию по спасению кошки

Сегодня утром в ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что на подоконнике на третьем этаже дома в Актау застряла кошка, передаёт BaigeNews.kz.

Прибывшие на место спасатели добрались через железную конструкцию и благополучно спасли кошку.

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#Актау #кошка #спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:26
250
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