В Актау автомобиль сбил подростка на мопеде
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
130Фото: Lada.kz
Подростка на мопеде сбил легковой автомобиль в 31 микрорайоне Актау. Мальчика госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По данным департамента полиции региона, авария произошла сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 часов на перекрестке у строительного рынка "Жайык". Сотрудники занимаются расследованием дела.
Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
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