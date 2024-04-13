В Актау автомобиль сбил подростка на мопеде

Подростка на мопеде сбил легковой автомобиль в 31 микрорайоне Актау. Мальчика госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным департамента полиции региона, авария произошла сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 часов на перекрестке у строительного рынка "Жайык". Сотрудники занимаются расследованием дела.

Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.