В акимате Павлодара пояснили, почему решили потратиться на новую ёлку
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В акимате Павлодара отметили, что предыдущая ёлка прослужила 12 лет, при монтаже возникали трудности, передаёт BaigeNews.kz.
"Уже 2-3 года назад у нас возникали проблемы с монтажом старой ёлки. Так как срок эксплуатации давным-давно вышел", - пояснила заместитель акима города Павлодара Светлана Гладышева.
Замакима добавила, что высота новой ёлки, как и предыдущей, будет 30 метров. Над эскизом новогодней красавицы работал дизайнер. При этом были учтены предложения населения и представителей творческой сферы. Ёлка выполнена в форме саукеле – национального казахского женского головного убора. На праздничном дереве органично расположатся 130 снежинок и национальные узоры. В оформлении будут использованы специальные новые морозостойкие неоновые ленты из трёх тысяч лампочек и длиной 534 метра.
Если поставщиком главного украшения Нового года является столичная фирма, то сама ёлка алматинской сборки – её делали на заводе металлоконструкций в Алматы.
В стоимость ели, по словам Светланы Гладышевой, входит её оформление, лампочки, узоры, оформление зоны фотографирования и первичный монтаж.
Отметим, в этом году в Павлодаре на новую ёлку потратили 52 миллиона тенге.
Также ранее сообщалось, что на устройство ледового городка в Павлодаре потратили 53 миллиона тенге.
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