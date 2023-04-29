В акимате Экибастуза прокомментировали объявление режима ЧС в городе

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В акимате Экибастуза объяснили почему из-за пожара в городе решили объявить режим ЧС техногенного характера. В ведомстве уточнили, что проект документа, опубликованого на сайте НПА, ещё находится на обсуждении, передаёт BaigeNews.kz.

"27 апреля в 17:57 на пульт связи части СПЧ2 поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного жилого дома. К месту вызова были направлены семь единиц техники и 40 единиц личного состава. По прибытию к месту вызова происходило горение кровли 800 квадратных метров и восьми квадратов двух балконов. Причина устанавливается. Пострадавших нет. Эвакуировали 30 человек, из них семеро детей. Также из здания вынесли 12 газовых баллонов. Пожар был локализован 18:43", — говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В ведомстве пояснили, что в связи с произошедшим, на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение объявить ЧС техногенного характера объектового масштаба.

"Это позволит выделить из резерва МИО средства для оперативной ликвидации ЧС, то есть выполнить соответствующие восстановительные работы в достаточно сжатые сроки. В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства", — пояснили в акимате.

В пресс-службе уточнили, что сумма ущерба, нанесённого пожаром, пока неизвестна. Сейчас работает лаборатория, которая в том числе назовёт окончательную версию произошедшего.

Напомним, ранее на сайт открытых НПА появилась информация о введении в Экибастузе режима ЧС техногенного характера.