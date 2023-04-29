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kazpravda.kz Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
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Фото: kazpravda.kz

Режим ЧС техногенного характера хотят объявить в Экибастузе

Аким Экибастуза Аян Бейсекин намерен объявить в городе режим чрезвычайного положения техногенного характера из-за пожара, передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа акима Экибастуза опубликован на сайте НПА.

"В связи с пожаром, возникшим в многоквартирном жилом доме №2 по улице Мәшһүр Жүсіп в городе Экибастузе, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима города Экибастуза Аманова Ануарбека Дюсембаевича. Настоящее решение вводится в действие после дня его первого официального опубликования", — говорится в тексте документа за подписью Аяна Бейсекина.

Два дня назад видео с места пожара появилось в социальных сетях. В двухэтажном жилом доме загорелась крыша. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

 
 
 
 
 
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Публикация от Экибас в Теме 😎 | 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 ™ (@ekibasvteme)

В последний раз режим ЧС в Экибастузе объявляли в конце ноября прошлого года, когда в 30-градусный мороз из-за многочисленных порывов теплосетей и остановки ТЭЦ жители остались без отопления.

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Сегодня, 13:48
894
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