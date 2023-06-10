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NHK Сегодня, 16:47
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Сегодня, 16:47
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Фото: NHK

В аэропорту Токио столкнулись два самолёта

Аэропорт Ханэда в Токио закрыл одну из взлетно-посадочных полос из-за столкновения двух самолётов во время маневрирования на рулежной дорожке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аnadolu.

Об этом сообщило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.

Инцидент произошел между самолётами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать из столицы в Бангкок и Тайбэй соответственно.

В ведомстве сообщили, что на борту самолета авиакомпании Thai Airways находились 264, а в лайнере Eva Airways – 207 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах телеканала NHK видны повреждения крыльев авиалайнеров.

Крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сообщили, что некоторые регулярные рейсы могут быть задержаны.

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Сегодня, 16:47
51
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