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В аэропорту Астаны усилят безопасность из-за краж в грузовом отсеке

26 Октября, 16:42
АВТОР
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Baigenews.kz 26 Октября, 16:42
26 Октября, 16:42
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Фото: Baigenews.kz

После участившихся случаев краж ценных вещей пассажиров, в "слепых зонах" аэропорта собираются установить камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Астана.

"В настоящее время действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия. Кроме того, компетентные органы проводят расследования. После завершения расследования и принятия решения судом станет ясно, останутся сотрудники на работе или нет. Однако в настоящее время сотрудники, причастные к краже, не на работе", - отметили в пресс-службе.

По словам официального представителя, руководителя PR службы Международного аэропорта Астана Тойгуль Жубанисовой, багажный  отдел  аэропорта полностью оснащён камерами наблюдения.

"Однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолёта груз попадает в "слепую зону". То есть в грузовом отсеке самолета не имеется видеонаблюдение.

В целях предотвращения кражи вещей пассажиров из груза прорабатывается установка видеонаблюдения в "слепых зонах" и усиление безопасности", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, в столичном аэропорту задержана группа лиц, совершавшая кражу багажа.

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