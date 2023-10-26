В аэропорту Астаны усилят безопасность из-за краж в грузовом отсеке

После участившихся случаев краж ценных вещей пассажиров, в "слепых зонах" аэропорта собираются установить камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Астана.

"В настоящее время действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия. Кроме того, компетентные органы проводят расследования. После завершения расследования и принятия решения судом станет ясно, останутся сотрудники на работе или нет. Однако в настоящее время сотрудники, причастные к краже, не на работе", - отметили в пресс-службе.

По словам официального представителя, руководителя PR службы Международного аэропорта Астана Тойгуль Жубанисовой, багажный отдел аэропорта полностью оснащён камерами наблюдения.

"Однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолёта груз попадает в "слепую зону". То есть в грузовом отсеке самолета не имеется видеонаблюдение.

В целях предотвращения кражи вещей пассажиров из груза прорабатывается установка видеонаблюдения в "слепых зонах" и усиление безопасности", - сообщили в компании.