Вскрывали чемоданы и похищали ценные вещи: грузчиков задержали в столичном аэропорту

В столичном аэропорту задержана группа, совершавшая кражу багажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В Международном аэропорту г.Астаны в последнее время фиксируется рост случаев несанкционированного вскрытия чемоданов с кражей денежных средств, золотых изделий и прочих ценных вещей пассажиров.

"В этой связи, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий транспортных полицейских совместно с транспортной прокуратурой по подозрению в совершении указанных преступлений задержана группа лиц из 6 человек, работавших грузчиками в воздушной гавани. Задержанные лица дали признательные показания, часть денежных средств изъята и возвращена владельцам", - сообщили в полиции.

В настоящее время подозреваемые лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Вместе с тем, орган расследования в порядке ст.200 УПК внес в столичный аэропорт представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений, это исключение "слепых зон", ужесточение требований к работникам и другие меры. Работа в этом направлении продолжается.