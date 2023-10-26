Вскрывали чемоданы и похищали ценные вещи: грузчиков задержали в столичном аэропорту
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В столичном аэропорту задержана группа, совершавшая кражу багажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
В Международном аэропорту г.Астаны в последнее время фиксируется рост случаев несанкционированного вскрытия чемоданов с кражей денежных средств, золотых изделий и прочих ценных вещей пассажиров.
"В этой связи, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий транспортных полицейских совместно с транспортной прокуратурой по подозрению в совершении указанных преступлений задержана группа лиц из 6 человек, работавших грузчиками в воздушной гавани. Задержанные лица дали признательные показания, часть денежных средств изъята и возвращена владельцам", - сообщили в полиции.
В настоящее время подозреваемые лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Вместе с тем, орган расследования в порядке ст.200 УПК внес в столичный аэропорт представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений, это исключение "слепых зон", ужесточение требований к работникам и другие меры. Работа в этом направлении продолжается.
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