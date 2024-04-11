В Абайской области набирают людей для поиска пропавших мужчин

В Абайской области продолжатся поиски четырёх пропавших во время половодья сельчан. Бушующие реки сбавили свою весеннюю мощь, русла стали доступны для пеших поисков, но результатов пока нет. Ни один из пропавших не найден. Между тем сотрудники ЧС, военные и волонтёры прошли больше двух десятков километров прибрежной территории только на реке Борлы. На месте работают спасатели из Жетысуйской и Алматинской областей. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил со специалистами, прибывшими на помощь из соседнего региона.

Опасный короткий путь

В этом году Абайская область открыла сезон весеннего половодья. Уже в первой половине марта в сёлах Бахты и Маканчи Маканчинского района рядом с китайско-казахстанской границей стало топить дворы. Спустя 10 дней паводок двинулся на другие районы, где смыл дороги, мосты, затопил дома.

Глядя на то, как половина страны осталась под водой, жители Абайского региона благодарят Всевышнего за то, что всё обошлось малыми жертвами.

Однако без потерь не обошлось. В паводкоопасный период в области пропало 4 человека.

Трое мужчин - два тракториста и пастух - ушли под воду в Аягозском районе, подросток стал жертвой большой воды на реке в Урджарском районе Абайской области.

Первый несчастный случай произошёл 8 марта в Урджарском районе. Юный сельчанин угодил в наполнившуюся талыми водами небольшую речушку. Обстоятельства происшествия неизвестны. За месяц поисков уровень водоёма значительно упал, по дну речки сейчас передвигаются в резиновых сапогах, поэтому поиск ведётся в основном пешим ходом, рассказали в ДЧС Абайской области.

В Аягозском районе поисковые работы ведутся сразу в двух направлениях. Первая трагедия произошла 22 марта в 80 км от города Аягоз рядом с крестьянским хозяйством "Шыгыс". 47-летний пастух, пытаясь перейти верхом на лошади полноводную на тот момент реку, предположительно упал с лошади и ушёл под воду.

"По рассказам местных жителей 22 марта вечером два пастуха решили срезать дорогу и переправиться через реку Аягоз. Один из них на лошади прошёл через реку, а второй по предварительной версии упал с лошади. Сельчане какое-то время пытались найти его своими силами, а когда поняли, что время уходит безрезультатно - вызвали нашу службу. Мы приступили к поискам 23 марта", - рассказал нам подробности этой печальной истории зам. начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев.

Напомним, что параллельно с 26 марта проводится поиск двух мужчин 38 и 64 лет, которые, так же как и первый пострадавший, решили срезать путь по реке. Причём транспорт у них был, на первый взгляд, надёжнее. Они ехали на тракторе. Но даже это не спасло.

"Они выехали с подсобного хозяйства "Шалхар" в сторону села Карагаш. Решили сократить дорогу, въехали в реку Борлы, но что-то пошло не так и они застряли в середине русла. Очевидцы, которые наблюдали за попытками выбраться из воды, предлагали им свою помощь, но трактористы ждали, когда их эвакуируют вместе с техникой, бросать свой трактор они не собирались. Прибывшие на место спасатели людей уже не обнаружили. Все четверо пропавших не принимали участие в работе по предупреждению паводков", - рассказали в пресс-службе ДЧС Абайской области.

Спасатели-психологи

На данный момент в поисковых работах в Аягозском районе участвуют больше 70-ти человек личного состава МЧС из трёх областей, 12 единиц техники, 6 лодок и два беспилотника.

Территория соседних Алматинской и Жетысуйской областей осталась в стороне от паводка, но сотрудники местных Департаментов по ЧС - вовсе нет. Они поспешили на помощь своим коллегам из Абайского региона.

Так, из Алматинской области в Аягозский район командировали 6 сотрудников, одну единицу техники и две лодки. Из Жетысу 28 марта направились 23 спасателя на шести спецавтомобилях, которые привезли с собой четыре лодки и восемь мотопомп. В селе Бозай Аягозского района они своими силами организовали переправу жителей через реку Аягоз из-за смыва дорожного моста. Также они оказывали помощь в эвакуации плечом к плечу со спасателями из Абайской области. А сейчас сотрудники принимают участие в поиске пропавших.

С одним из них нам удалось связаться благодаря пресс-службе ДЧС Жетысуйской области. Спасатель Баймухамбет Алишер рассказал о том, как ведутся поисковые работы.

"Ежедневно используя гидрокостюмы, резиновые комбинезоны нам приходится быть в воде от 10 до 12 часов. Без специальных гидрокостюмов в холодной воде можно находиться немного времени. У спасателей в резиновых комбинезонах ноги замерзают в течение 20-30 минут, а погружение под воду во время работы зависит от индивидуальной подготовки спасателя, они могут работать от 1 часа до 2,5 часов", - пояснил нам в беседе Алишер.

Перед водолазными спусками в реку Борлы спасатели тщательно проверяют водолазное оборудование и снаряжение. Погружение в неисправной амуниции – дело опасное, на берег можно и не вернуться.

"В пик разлива воды максимальная глубина в реке Борлы составляла 5-6 метров, плюс было сильное течение. Вода мутная, видимость плохая. Это довольно ощутимо осложняло нашу работу. Но большим позитивом для нас стало отношение людей. В такой ситуации, конечно, жители обычно находятся в стрессовом состоянии, но, несмотря на это, местное население очень дружелюбное, отзывчивое, при общении проявляет понимание. Родные очень переживают. И мы сами порой становимся для них психологами", - рассказал об условиях поисковой работы в Абайской области Алишер Баймухамбет.

Поиски продолжаются

Пропавших ищут больше десяти дней. Сначала работу осложняло сильное течение раздольных рек. В летнее время такие водоёмы представляют из себя узкие ручейки, которые легко переходят вброд даже дети. А весной, с таянием снега, они превращаются в бурлящие артерии.

С окончанием активной фазы паводков в регионе уровень воды на речках упал. Поэтому к поискам подключили больше людей.

"Уровень в пойме рек снизился, поэтому береговую линию обследуют ещё больше волонтёров и местных жителей. Сейчас наращиваем количество людей, чтобы охватить как можно больше территории. Привлекаем для этой работы личный состав министерства обороны. Ежедневно 20 военных выходят на поиски пропавших. Важен визуальный осмотр, чем они и занимаются. А спасатели выезжают на водоём на лодке и обследуют реку в гидрокостюмах", - пояснил зам. начальника ДЧС Абайской области Азамат Оримбаев.

Жители Аягозского района, потерявшие в воде двух трактористов и пастуха, с первых дней ходили по берегу на лошадях и пешком. Родственники ни на один день не прекращали разведку берегов. Наземное патрулирование силами большого количества людей позволяет охватить большие территории. Так, в результате работы на реке Борлы "поисковики" уже обследовали больше 22 км прибрежной территории.

Поиск пропавших мужчин осложняют две проблемы. На первом этапе в период половодья мешало сильное и коварное течение, а также непредсказуемое дно, которое преподносило спасателям разные сюрпризы в виде мусора и коряг. Глубина на некоторых участках достигала шести метров. Спасатели работали в обвязке, чтобы не стать очередной жертвой большой воды.

"Максимально соблюдая меры безопасности, мы в такие дни не привлекали неподготовленных людей. Была реальная угроза и самим спасателям, что же говорить о сторонних людях. Это риск. Поэтому мы максимально своими силами искали. Ходили рядом с лодкой, друг друга привязывали верёвкой, чтобы течение не унесло. То есть работали только подготовленные ребята, которые имеют специальное снаряжение, теплодержащие костюмы, водолазное оборудование, лодки, на которых выходили в воду", - рассказал зам. начальника областного ДЧС.

Вторая проблема, которая мешает в данное время - это мусор. И в первую очередь - природный.

"Те, водоёмы на которых мы работаем – это так называемые временные речки, которые вступают в свою силу весной. А летом в руслах таких рек растут кустарники, цветы, травы. Так вот во время половодья эти кустарники вырывает с корнем и, как перекати поле, тащит по дну. Когда вода уходит, эти растения превращаются в естественный природный мусор. Военные и волонтёры разбирают эти кучи, ведь тело может зацепиться с такую преграду. На эти разборы уходит много времени. Вся работа затрудняется в этом плане", - рассказал причины продолжающейся поисковой операции Оримбаев.

Родственники ни на минуту не теряют надежду найти тела своих близких, просят привлечь ещё больше людей. В результате на поиски трактористов и пастуха вышло почти всё местное население этих посёлков.

Больше всего устают водолазы, и те, кто проводят много времени на воде, говорят в ведомстве. Ведь один час работы в воде равен почти шестичасовым наземным физическим нагрузкам.

"Где-то мы стараемся спасателей менять. Люди физически устают от работы на реке. И это не только физическая, но и эмоциональная усталость. Для наглядности приведу пример: если человек утонул на озере - его проще найти, так как водоём распределяют по квадратам. То есть взяли квадрат, отработали, потом идём на следующий. А тут река: течение было сильное, оно могло унести тела на большие расстояния. Даже примерно нельзя прикинуть, где может быть пропавший. Тот километраж, что мы прошли, просматриваем уже второй раз. В среднем прошли по реке больше 22 км. Это очень большое расстояние", - рассказал Азамат Ормбаев.

В данное время поиски в пропавших в Аягозском и Урджарском районах продолжаются.

Фото ДЧС Жетысуйской области.