В 63 сёлах Западно-Казахстанской области нет Интернета
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пять тысяч человек в Западно-Казахстанской области живут без Интернета. Из 413 сельских населённых пунктов только 350 обеспечены сотовой связью и доступом во Всемирную паутину. Об этом сообщил аким региона на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
"Не охваченными данными видами связи 63 села с населением около пяти тысяч человек. В этом году планируется обеспечить мобильным
интернетом и улучшить его качество в 87 селах. Работы завершены в 60 населённых пунктах. Министерством цифрового развития
утверждена Дорожная карта по обеспечению Уральска и сёл сетью связи и Интернета", - сообщил аким Нариман Турегалиев.
Отчитываясь о социально-экономическом развитии региона, он также сообщил о том, сколько школ построят в области и сколько рабочих мест создадут.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей