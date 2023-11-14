В 63 сёлах Западно-Казахстанской области нет Интернета

Пять тысяч человек в Западно-Казахстанской области живут без Интернета. Из 413 сельских населённых пунктов только 350 обеспечены сотовой связью и доступом во Всемирную паутину. Об этом сообщил аким региона на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Не охваченными данными видами связи 63 села с населением около пяти тысяч человек. В этом году планируется обеспечить мобильным

интернетом и улучшить его качество в 87 селах. Работы завершены в 60 населённых пунктах. Министерством цифрового развития

утверждена Дорожная карта по обеспечению Уральска и сёл сетью связи и Интернета", - сообщил аким Нариман Турегалиев.

Отчитываясь о социально-экономическом развитии региона, он также сообщил о том, сколько школ построят в области и сколько рабочих мест создадут.