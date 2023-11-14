27 школ возводят в Западно-Казахстанской области

О том, как улучшится инфраструктура сферы образования в Западно-Казахстанской области в ближайшее время на брифинге в СЦК рассказал аким региона Нариман Турегалиев, передаёт BaigeNews.kz.

На развитие сферы предусмотрено 37 миллиардов тенге.

"Для кардинального решения проблем аварийных школ, трёхсменного обучения, дефицита ученических мест ведётся строительство 27 школ на 32 миллиарда тенге. Введено в эксплуатацию четыре школы. До конца года мы завершим строительство 12 школ. Для создания комфортных и безопасных условий для школьников в школах оборудованы 114 современных предметных кабинетов на 2,3 миллиарда тенге, приобретены необходимые инструменты и мебель для 62 сельских школ", - сообщил аким.

Кроме того, проводится капитальный ремонт четырёх объектов образования на сумму 2,5 миллиарда тенге. До 2024 года планируют завершить ремонт в трёх школах.

На брифинге аким также сообщил, что качественной питьевой водой в ЗКО обеспечат жителей 47 сёл. В регионе создадут 15 тысяч рабочих мест.