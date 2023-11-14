Создано 15 тысяч рабочих мест - аким ЗКО рассказал о решении социальных вопросов в регионе

Брифинги акимов областей стартовали на площадке СЦК в Астане. Первым о социально-экономическом развитии региона отчитался аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Турегалиев отметил, что общий уровень безработицы в регионе во втором квартале составлял 4,9 процента, уровень безработицы среди молодёжи - 3,8 процента.

В этом году в рамках национального проекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" 25 тысяч человек направлены на активные меры занятости.

Кроме того, создано около 15 тысяч новых рабочих мест. 80 процентов из них приходится на сельскую местность.

Социальная помощь оказана 25 тысячам семей на сумму более двух миллиардов тенге, количество семей-получателей АСП уменьшилось на 28 процентов.

Также глава региона рассказал о мерах по улучшению качества жизни людей с инвалидностью.

"В Уральске строят Центр социальной реабилитации на 150 мест, соответствующий современным стандартам и технологиям, для лиц с инвалидностью на сумму 7,5 миллиарда тенге", - сказал аким.

В рамках проекта "Жасыл ел" трудоустроено 1 200 молодых людей. Кроме того, по проекту "Студенческие строительные отряды" 300 молодых людей трудились на различных объектах строительства.

В этом году по программе "С дипломом в село" 540 молодых специалистов получили первичное подъёмное пособие на общую сумму 186 миллионов тенге. В рамках программы "Жайық жастары" через "Отбасы банк" предполагается реализация проекта для 40 молодых семей на сумму 600 миллионов тенге.