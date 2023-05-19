В 5 раз чаще лечили зубы казахстанцы в 2022 году - Минздрав об ОСМС

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В 2022 году число стоматологических услуг, оказанных в рамках ОСМС, резко выросло, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев

“В 2019 году было оказано около три миллиона стоматологических услуг, а в прошлом году это число увеличилось до 13 миллиона, почти в пять раз. Это свидетельствует о том, что стоматологическая помощь, стала более доступной для людей. Наши дети смогли подлечить зубы, получив 11 миллионов услуг. Услуги дантистов, оказанные для взрослого населения (беременным, инвалидам, пенсионерам, многодетным матерям и другим социально уязвимым категориям населения) выросли почти в 28 раз, с 50 тысяч до 1,5 миллиона", - сообщил он.

Вице-министр здравоохранения подчеркнул, что ключевой фигурой системы ОСМС остается пациент и его потребности.

По его словам, в 2019 году было оказано около 20 миллиона консультаций узких специалистов и диагностических исследовании. В 2022 году это число выросло до 142 миллиона, что в семь раз больше.

“Это означает, что доступность врачебных приемов, лабораторных анализов и инструментальной диагностики увеличилась в семь раз для населения”, - добавил спикер.

Ранее депутат Асхат Рахимжанов на заседании мажилиса раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования. В своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова он назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников.