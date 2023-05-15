"Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС

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Депутат Асхат Рахимжанов на заседании мажилиса раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования, передаёт BaigeNews.kz. В своём запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова он назвал систему ОСМС "кормушкой доя высокопоставленных чиновников".

“На мой взгляд, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников", – сказал депутат.

Он добавил, что по неофициальным данным, системой ОСМС пользуется не более 15 процентов казахстанцев.

Депутат также обратил внимание на то, что в сфере обеспечения качественной медициной Казахстан занимает 82 место из 89 стран мира, по данным журнала CEOWORLD.

"Вы лучше нас знаете, что в Казахстане каждый шестой человек находится вне системы ОСМС. И в подавляющем большинстве это сельчане. Им отказывают в предоставлении медицинских услуг просто потому, что наши же граждане в своей родной стране без денег не нужны. Другой вопрос – мы его поднимаем в других запросах – кто создал систему пайщиков, в которой олигархи обкрадывают сельчан и оставляют их нищими, оплачивая им подачку отходами, которые годятся только на откорм скота. Причем фактически эти люди находятся как в крепостном праве – они работают без оформления трудовых договоров. А потому их не принимают в поликлиниках, так как никто за них не отчисляет средств в этот фонд медстрахования", - возмутился мажилисмен.

Асхат Рахимжанов также предложил в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50 процентов расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года не обращались к врачам. А также детально отчитаться руководству ОСМС о том, сколько средств было собрано за счёт программы, начиная с момента запуска, и куда они потрачены.