В 3,2 раза увеличено финансирование на строительство арендного жилья в Казахстане

Об увеличении объёмов финансирования на строительство арендного жилья сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев во время пресс-конференции в ходе заседания правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году мы предусмотрели 339 миллиардов тенге на обеспечение жильём социально-уязвимых слоёв населения. Это в 3,2 раза больше, чем в прошлом году", – подчеркнул министр.

Кроме того, Шарлапаев отметил обширный обхват мер поддержки в рамках социальной политики государства, предпринимаемых правительством для обеспечения граждан качественным жильем.

Также министр рассказал о выделении 330 миллиардов тенге на программы ипотечного жилья "Отау" и "Наурыз", что также позволит значительно упростить получение жилья для казахстанцев.

Напомним, премьер-министр поручил министерству промышленности и строительства совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок разработать законодательные поправки по ужесточению мер воздействия на застройщиков и должностных лиц за незаконное строительство.