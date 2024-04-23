Ответственность за незаконное строительство ужесточат в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять меры по запуску новой ипотечной программы и реализации механизма арендного жилья для стимулирования спроса на недвижимость. Главой государства перед правительством поставлена задача обеспечить ввод 18 миллионов квадратных метров жилья по стране, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках исполнения поставленной президентом задачи с 1 марта Отбасы банком запущена программа "Отау". Согласно её условиям, казахстанцы смогут оформить жилищный кредит на сумму в 30 миллионов для Астаны и Алматы, 18 миллионов – для остальных регионов под 9% годовых и 7% – для социально-уязвимых слоёв населения.

По данным на 18 апреля, банком принято 18 729 заявок на участие. Для сдерживания роста цен на недвижимость размещение объектов застройщиками на платформе Баспана Маркет будет осуществляться только по итогам согласования залоговой стоимости.

Запуск новых жилищных программ позволит увеличить спрос на недвижимость. В связи с этим министерствам промышленности, торговли совместно с Агентством по защите конкуренции поручено месячный срок принять необходимые меры по недопущению ажиотажа на рынке недвижимости и строительных материалов.

Отдельный вопрос, на котором акцентировал внимание Олжас Бектенов – качество возводимых объектов. Проблемы, которые обнаруживаются после заселения в сданное жильё, должны решаться застройщиками.