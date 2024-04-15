Уже год простаивает новая ледовая арена в Кокшетау

Ровно год прошёл с момента сдачи крытой ледовой арены в Кокшетау, но она по-прежнему стоит закрытой. Как оказалось, вокруг громкого инвестпроекта идут суды. Дело в том, что в своё время акимат выделил компании Kazakh Union через социально-предпринимательскую корпорацию Kokshe земельный участок в 4 га, но сам корт занял всего 0,7. В самой процедуре передачи земли эксперты усмотрели нарушение закона – по их мнению, свободные от ледовой арены площади нужно вернуть в госсобственность. Возврата 3,3 гектаров добивается и корпорация-партнёр, однако пока суд стоит на стороне застройщика, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Начали вместе, закончили врозь

Напомним, новая ледовая арена находится в микрорайоне Сарыарка, 2/12. Это напротив набережной, на одной линии с Дворцом "Болашак" и Теннисным центром. Корт построили очень быстро, внешне он напоминает длинное ангарное помещение – провести мини-экскурсию внутри охрана категорически отказала и в этот раз. Сбоку, как видим, просторная территория, на её части началось строительство уличного поля.

Казалось бы, прекрасная локация и очень нужный городу объект, ведь воспитанники местного хоккейного клуба не первый год жалуются на дефицит льда. Но корт до сих пор закрыт, а всё потому, что стороны, начав его сообща как социальный инвестпроект, теперь почему-то винят друг друга.

Итак, земля государственная, деньги частные. В июне 2021 года акимат выделяет СПК Kokshe этот участок в 4 га на правах временного безвозмездного пользования с выкупом права аренды на семь лет. Корпорация, в свою очередь, передаёт его партнёру – компании-застройщику Kazakh Union.

11 апреля прошлого года корт приняли в эксплуатацию, акт приёмки зарегистрирован в органах юстиции.

Схема передачи земли из госфонда в частные руки местной общественности показалась сомнительной, антикор-волонтёры обратились в департамент по управлению земельными ресурсами. Госорган провёл проверку и пришёл к выводу, что землю из госсобственности в частную вывели с нарушением закона.

"Установлены нарушения норм требований статьи 48 Земельного кодекса РК, то есть предоставление земельного участка без проведения аукциона. Этот земельный участок был передан без торгов", – сообщил в интервью корреспонденту руководитель отдела госконтроля за использованием и охраной земель Рустем Калиев.

Впрочем, статья 48 Земельного кодекса (п.п. 18 п. 1) предусматривает исключения – когда речь идёт о предоставлении земельных участков социально-предпринимательским корпорациям для реализации инвестиционных и инновационных проектов.

"После включения в карту поддержки инвестпроектов предоставление данного земельного участка уже можно рассматривать под исключительный случай по статье 48. Но здесь решение о предоставлении участка выносят в 2021-м и лишь на следующий год включают в Общенациональный пул инвестиционных проектов. То есть в 2021 году никакого инвестпроекта не было, и, соответственно, решение было незаконным. Значит, требовалось провести аукцион. Из этого следует, что постановление акимата города Кокшетау, договор временного возмездного землепользования и договор купли-продажи права временного возмездного землепользования на земельный участок вынесены с нарушением норм и требований земельного законодательства Казахстана", – пояснил Рустем Калиев.

Вернётся ли земля в госфонд?

Вопрос, судя по тому, как развиваются события, риторический.

Департамент выдал отделу земельных отношений акимата г. Кокшетау предписание об устранении нарушений. Как там должны были на него отреагировать?

"Отменить незаконно принятое решение путём признания незаконными договоров купли-продажи с СПК Kokshe. После этого земля бы вернулась в собственность государства. Они этого не сделали, и мы подали иск в суд", – отметил собеседник.

При этом, по словам Рустема Калиева, в госсобственность бы вернулись только свободные от ледовой арены площади.

"По уже освоенному участку у нас вопросов нет. Имеется готовый объект, акт ввода в эксплуатацию, регистрация – мы это прекрасно понимаем. А оставшаяся земля – около 3,3 га – подлежала возврату. Есть норма 52 статьи Земельного кодекса: регистрация права на недвижимое имущество неотделима от права на земельный участок. Исходя из этой нормы, мы объект не трогаем, речь идёт об оставшейся площади", – прокомментировал руководитель отдела департамента.

Но отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г. Кокшетау подал иск в суд об оспаривании предписания. А специализированный межрайонный административный суд Акмолинской области этот иск удовлетворил, отменив предписание. Из материалов дела следует, что суд принял во внимание в том числе тот факт, что собственник со 2 января этого года передал арену областной федерации хоккея с шайбой – для развития зимних игр, хоккея с шайбой.

Однако на дворе апрель, а корт по-прежнему не работает.

"Суд пришёл к мнению, что акимат города не нарушал закон, но мы не согласны и будем обжаловать", – заявил Рустем Калиев.

К слову, в Акмолинской области случаи, когда государственную землю передают в частные руки с нарушением закона, нередки. Как правило, они имеют место в привлекательных населённых пунктах – Кокшетау, Бурабайском и пристоличном районах – Целиноградском, Аршалынском.

Разошлись или делают вид?

Судится с застройщиком и социально-предпринимательская корпорация Kokshe – партнёры разошлись в своих целях и задачах. Ну, или делают вид, что разошлись.

Напомним, застройщик разделил 4 га на два участка по 3,28 и 0,72 гектара, а целевое назначение поменялось с "реализации совместного инвестпроекта в целях строительства ледовой арены" на "обслуживание ледовой арены".

"У нас же с данной компанией договор о совместной деятельности, она нарушила его условия – не должна была сегментировать и менять целевое назначение. Мы подали в суд – чтобы 3,2 гектара вернули государству по причине нецелевого использования. В итоге ТОО отменило сегментацию земельных участков и вернуло прежнее целевое назначение. Судья вынесла решение в их пользу, мотивируя тем, что предмета спора уже нет: объект построен, участок цельный, целевое назначение то же самое. Но там есть юридические нюансы, нам указали, что мы неправильно подали иск, мы сейчас на апелляцию подали", – пояснил председатель правления СПК Саят Сыздыков.

Корпорация намерена отменить договор купли-продажи земли. Но что решит апелляционная жалоба, если предмет спора отсутствует…

Преференции, чтобы по итогу получить проект не по карману?

В целом, вся эта история выглядит как разладившийся механизм, где из чёткой схемы вдруг выпал самый важный "винтик".

"Огромный кусок земли в самом перспективном районе передают в частные руки. Причём достался он фирме по кадастровой стоимости – 85 млн тенге. Не поскупились не только с ценой, но и площадью – зачем нужно было отдавать участок, в пять раз больше, чем занимает сам корт? И всё для чего – чтобы потом выкупать готовый объект из быстровозводимых конструкций за бешеные деньги?", – недоумевают акмолинские общественники.

Напомним, в конце прошлого года застройщик просил за ледовую арену вместе с 0,7 га земли под ней за 1,3 миллиарда тенге. Тогда же предприниматель отмечал, что в точки зрения бизнеса это заведомо нерентабельный проект. То есть изначально оставлять его себе он точно не собирался.

Корреспондент обратился за комментарием к руководству ТОО Kazakh Union, но ответа не последовало.

Что думает об этом инвестпроекте министр туризма и спорта, экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев? Корреспондент BaigeNews.kz задала ему этот вопрос во время визита в Кокшетау, ведь, будучи главой региона, он не мог не знать о происходящем.

"Про эту землю ничего сказать не могу, потому что она проходила не через акимат области, а через корпорацию. Там тоже отдельно занимаются. Про сам корт могу сказать, что он необходим для развития города. И когда мы говорим, что не хватает мест на стадионе "Бурабай", конечно, здесь великолепная локация, микрорайон хорошо развивается, он там необходим. Вопрос здесь нужно решать с партнёром, который построил – либо приобретать, либо в аренду, либо работать по госзаказу. Конечно же корт должен работать в полную меру, но каков будет инструмент, это уже пусть решает акимат", – прокомментировал Маржикпаев.

В управлении физической культуры и спорта признают: ледовая арена акмолинцам очень нужна. В спорткомплексе места на всех катастрофически не хватает, проблему много раз поднимали и родители воспитанников хоккейного клуба "Арлан". Но новый корт государству не по карману. Тогда зачем нужно было проявлять такую лояльность с землей, социальным партнёрством?

Успокаивает одно: если участок снова неделим, то сделать там что-то, кроме имеющего прямое отношение к ледовой арене, не получится. Но реальность показывает: ничего сегодня гарантировать нельзя.

BaigeNews.kz следит за развитием событий.

Фото Асель Турар.