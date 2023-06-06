Уволенный за выпивку на рабочем месте аким выиграл выборы в Павлодарской области

Фото: pavlodarnews.kz

Бауржан Бозтаев вновь возглавит село имени академика Алькея Маргулана в Павлодарской области. В конце марта его уволили с этой должности за проступок - употребление спиртного в рабочее время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Итоги выборов акима села подвела городская избирательная комиссия. За нового главу проголосовали 177 избирателей, в строке "Против всех" отметились трое.

Выборы прошли по одному избирательному округу. В них участвовали три самовыдвиженца: главный специалист акимата села Роза Мукашева, замдиректора по воспитательной работе городской школы №5 Аманжан Султанов и самозанятый Бауржан Бозтаев.

За Бозтаева отдали голоса 101 избиратель.

30 января прямым голосованием его уже избирали на эту должность. Но после уволили по рекомендации совета по этике.

15 марта село начало затапливать, глава сельской администрации занимался отводом воды, сильно простыл и решил лечиться народными методами - выпил спиртного. Кто-то из сельчан сообщил об этом на телефон доверия председателя Агентства РК по делам госслужбы.

Жители села написали обращение к членам совета по этике, просили сильно акима не наказывать. Но это не помогло.