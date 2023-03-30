За лечение народными средствами могут уволить акима в Павлодарской области

Сельского акима могут уволить в Павлодарской области за то, что он простывшим ходил на работу и лечился при этом спиртным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Инцидент разбирали члены регионального совета по этике.

О том, что аким села имени академика Алькея Маргулана Бауыржан Бозтаев находится на работе в нетрезвом состоянии, сообщил по телефону доверия в Агентство РК по делам госслужбы один из жителей населённого пункта.

На проверку выехал уполномоченный по этике. Слова сельчанина подтвердило медицинское освидетельствование.

В оправдание Бауыржан Бозтаев пояснил, что был избран акимом прямым голосованием, должность занимает с 30 января 2023 года. Дисциплинарных взысканий в период работы на руководящих должностях и госслужбе не имел.

"Факт подтверждаю. 15 марта на село пошла вода, с обеда до ночи занимались её отводом. Я сильно простыл и выпил. Глубоко сожалею о содеянном. Прошу предоставить мне возможность ещё раз доказать вам и жителям своего села, что достоин быть на этом месте", - сказал аким.

Жители села, которое он возглавляет, подписали обращение с просьбой принять более мягкое решение в отношении бастыка.

Но члены совета по этике сочли нахождение госслужащего на рабочем месте в нетрезвом состоянии грубейшим нарушением законодательства. Единогласно принято решение рекомендовать акиму Экибастуза уволить Бауыржана Бозтаева.