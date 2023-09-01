Уволен главврач больницы Алматы, где произошло заражение ВИЧ
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Уволен главный врач центральной городской клинической больницы Алматы (ЦГКБ), в которой выявили ВИЧ у трёх пациентов, передаёт BaigeNews.kz.
По данным управления общественного здравоохранения Алматы, Нариман Табынбаев уволен по состоянию здоровья с 1 августа. С 1 сентября исполнять обязанности директора больницы до проведения конкурса наблюдательного совета будет Серикжан Сабыралиев.
Серикжан Сабыралиев в 2007 году закончил Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело". В 2008 году закончил Казахстанский медицинский университет имени М. Алиева, интернатуру "Урология". Магистр здравоохранения, в 2015 году закончил CITY UNIVERSITY LONDON в Великобритании.
Сообщалось, что были уволены несколько врачей ЦГКБ по итогам работы комиссии, расследовавшей случаи заражения ВИЧ среди пациентов медучреждения.
По факту заражения ВИЧ-инфекцией трёх пациентов ЦГКБ расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса - "Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершённое в отношении двух или более лиц".
Генпрокуратура направила в министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медучреждений. На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.
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