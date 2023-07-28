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Кто из врачей лишился работы после заражения пациентов ВИЧ в Алматы
Несколько врачей уволены в Алматы по итогам работы комиссии, расследовавшей случаи заражения ВИЧ пациентов Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков, случаи выявлены своевременно, не допущено дальнейшее распространение инфекции, "что говорит об отлаженной и работающей системе проводимого эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией".
"Как показал случай в ЦГКБ, именно своевременное тестирование пациентов и соблюдение регламентов позволило провести комплекс мероприятий по локализации данной ситуации. Инфекционная безопасность в медучреждениях города находится на постоянном контроле и системных рисков при оказании медпомощи населению города нет", - сказал он.
Управлением с участием специалистов департамента санитарно-эпидемиологического контроля, центра СПИД, городского центра крови проведена комплексная проверка всех стационаров города.
"В случае с ЦГКБ алгоритм оказания медпомощи был соблюдён, не было системных нарушений. Факт инфицирования
пациентов связан с человеческим фактором, а именно, с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала санитарно–эпидемиологических норм", - пояснил спикер.
На основании выводов комиссии управлением принято решение:
- отстранить от должности главного врача городской больницы Табынбаева Н.Б.(подпункт 6) пункта 2 статьи 48 Трудового кодекса РК);
- на основании подпункта 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК уволить по отрицательным мотивам заместителя главврача по эпидемиологии, заведующего реанимацией, главную медсестру стационара и старшую медсестру отделения
реанимации.
Справки с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица.
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