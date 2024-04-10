Увеличить стоимость проезда в автобусах предложили в Астане

Увеличить до 220 тенге стоимость проезда в автобусах предложили в Астане. Идею озвучил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Асхат Карагойшин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По его словам, за последние 10 лет расходы перевозчиков значительно возросли. Например, раньше дизельное топливо стоило 107 тенге, сейчас - 295 тенге. Аналогичная ситуация и с другими расходами, включая стоимость автобусов и зарплату водителей.
"Сейчас в Астане стоимость проезда составляет 90 тенге при безналичной оплате, 180 тенге - при наличной оплате. Например, стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы составляет 100 тенге при безналичной оплате, 200 тенге при оплате наличными. Тариф на проезд в общественном транспорте в Акмолинской области составляет 100 тенге безналичным способом, 180 тенге наличными", - привёл примеры Асхат Карагойшин на заседании Общественного совета города.
По данным спикера, размер субсидий увеличивается из года в год.
"В прошлом году он составлял 34 миллиарда тенге, сейчас вырос до 38 миллиардов тенге. В связи с этим в 2024 году мы предлагаем увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 110 тенге при безналичном расчете и до 220 тенге при наличном расчёте. При этом сумма субсидий будет снижена на три миллиарда тенге в 2024 году", - добавил глава департамента.
Ранее сообщалось о том, что с мая проезд подорожает в общественном транспорте Караганды.