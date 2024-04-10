Увеличить стоимость проезда в автобусах предложили в Астане

Увеличить до 220 тенге стоимость проезда в автобусах предложили в Астане. Идею озвучил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Асхат Карагойшин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По его словам, за последние 10 лет расходы перевозчиков значительно возросли. Например, раньше дизельное топливо стоило 107 тенге, сейчас - 295 тенге. Аналогичная ситуация и с другими расходами, включая стоимость автобусов и зарплату водителей.