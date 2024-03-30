Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде

В Караганде изменится тариф на проезд в общественном транспорте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Новый дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте Караганды согласовали депутаты на очередной XVII сессии городского маслихата.

Тариф будет действовать с мая. Стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный — 200 тенге. Текущий тариф в 80 тенге в городе был установлен в январе 2014 года.

"Стоимость основных затрат перевозчиков в среднем выросла в три раза. Это топливо, шины, смазочные материалы и зарплата. Увеличение затрат, обновление подвижного состав, запуск новых маршрутов влияет на рост потребности в субсидировании. С учетом социально-экономического положения, а также для снижения потребности в субсидиях и нагрузки на бюджет мы предлагаем увеличить тариф на 20 тенге для безналичной оплаты проезда и до 200 тенге при наличном расчете. Рост произойдет на 25 процентов", — сказал на сессии маслихата заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов.

На сегодняшний день средний расчетный тариф, используемый для субсидирования, составляет 375 тенге. При этом некоторые отдаленные маршруты не окупают даже зарплату водителей, отметил Рустем Кожакапанов.

Повышение тарифа — вынужденная мера, сказал на сессии маслихата аким Караганды Мейрам Кожухов. Только повысив плату за проезд, перевозчики смогут сохранить качество оказываемых услуг.