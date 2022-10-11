Утонувшего четыре месяца назад иностранца нашли в Туркестанской области

Фото: кадр из видео ДЧС

Сотрудники ДЧС Туркестанской области обнаружили тело одного из двух утонувших иностранных студентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

10 октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в полутора километрах ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного из студентов. Его передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поиски второго студента продолжаются.

"В поисковых работах были задействованы пять спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, одно плавсредство, семь спасателей ДЧС Туркестанской области", — рассказали в департаменте.

Напомним, 26 июня при неизвестных обстоятельствах в пяти километрах от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу, на реке Аксу утонули два индийских студента, которые учились в Южно-Казахстанской медицинской академии. Вместе с сокурсниками они посещали Шымкент и достопримечательности области.