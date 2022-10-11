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  • Утонувшего четыре месяца назад иностранца нашли в Туркестанской области
кадр из видео ДЧС Сегодня, 11:59
634
Фото: кадр из видео ДЧС

Утонувшего четыре месяца назад иностранца нашли в Туркестанской области

Сотрудники ДЧС Туркестанской области обнаружили тело одного из двух утонувших иностранных студентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

10 октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в полутора километрах ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного из студентов. Его передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поиски второго студента продолжаются. 

"В поисковых работах были задействованы пять спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, одно плавсредство, семь спасателей ДЧС Туркестанской области", — рассказали в департаменте. 

Напомним, 26 июня при неизвестных обстоятельствах в пяти километрах от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу, на реке Аксу утонули два индийских студента, которые учились в Южно-Казахстанской медицинской академии. Вместе с сокурсниками они посещали Шымкент и достопримечательности области.

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#студенты #смерть #ДЧС
Журналист
Сегодня, 11:59
634
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