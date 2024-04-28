Устойчивый спад воды регистрируют в СКО

Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 2 метра 9 см. За прошедшие сутки он упал более чем на 30 см. Об этом рассказал пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки понизился на 37 см, Новоникольское – уменьшился на 20 см. То есть, пик паводка второй волны там уже пройден. Он прошёл Петропавловск, где отмечено понижение на 11 см за сутки", — сказал Евгений Журавлёв.

По уточнённым данным, с начала паводка в СКО были подтоплены 3898 домов, сейчас вода ушла из 267 домов. В данный момент подтопленным по области остаётся 3631 дом и 1116 придомовых территорий.

Остаются эвакуированными 13624 человека, из них 3396 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент пребывают 906 человек, из которых 159 детей. Остальные размещены у родственников.

"Сейчас остаются наши силы в количестве 387 человек личного состава, 42 единиц техники, 15 мотопомп, 12 плавательных средств и 2 вертолетов. Силы наших группировок сосредоточены в Есильском и Кызылжарском районах, а также в Петропавловске", — добавил спикер.

Напомним, часть спасателей, направленных в СКО из других регионов, возвращается домой.