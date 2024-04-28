Часть спасателей, направленных в СКО из других регионов, возвращается домой

Спасатели, которых отправили из разных регионов Казахстана на помощь пострадавшим от паводка населённым пуктам СКО, возвращаются домой. Об этом а брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz

"В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств министерства по чрезвычайным ситуациям из города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, ранее направленных в Северо-Казахстанскую область, возвращаются на места постоянной дислокации", — сообщил Аскар Шарип.

Он отметил, что 38 254 казахстанцев, ранее эвакуированных из-за подтоплений, уже вернулись в свои дома. В эвакопунктах остаются 6 727 человек. С начала паводка специалисты откачали свыше 12 млн кубометров талой воды, уложили 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

"В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 500 тысяч мешкотар и отсыпано 1 510 тонн инертных материалов. В Кульсары откачано 196 055 кубометров воды

с подтопленных территорий", — сказал спикер.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 20 309 человек и 2 783 единицы техники, 584 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов.